Dissesto idrogeologico, Fratelli d’Italia: “Regione inefficiente”

Grosseto “Siamo di fronte all’ennesimo capolavoro di ipocrisia politica: da una parte il Partito Democratico e la Regione Toscana gridano all’insufficienza delle risorse, lamentano ostacoli e invocano lo stato d’emergenza; dall’altra, non riescono nemmeno a spendere i fondi già assegnati”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Nel solo settore del dissesto idrogeologico, la Regione ha ricevuto 884 milioni di euro in dieci anni – continua la nota -. Di questi, ne sono stati spesi appena 221 milioni: meno di un quarto, come riportato nei dati ufficiali. È questo il ‘modello Toscana’? Un sistema che grida aiuto, ma lascia le risorse nei cassetti, mentre il territorio continua a subire danni, alluvioni, disagi? A dirlo non siamo solo noi. La senatrice Simona Petrucci, geologa e membro della Commissione Ambiente, ha più volte denunciato ritardi, rincari, progetti bloccati, in particolare quelli sulle casse di espansione dell’Arno: costi più che raddoppiati (da 74 a quasi 200 milioni) e nessuna opera conclusa a dieci anni dall’avvio”.

“Ma veniamo al nostro territorio – prosegue Minucci -. Emblematica è la cassa di espansione di Campo Regio, nata per mettere in sicurezza l’area dell’Albegna dopo le tragiche alluvioni del 2012. Un progetto partito in ritardo, tuttora incompiuto, che si scontra persino con le stesse teorie ambientali che la sinistra oggi predica a ogni convegno. Secondo le nuove ‘linee guida’ del centrosinistra, la regimazione delle acque andrebbe fatta a monte, con recupero e riutilizzo delle risorse idriche. E invece? Si realizza una cassa monca, a due passi dal mare, con un canale scolmatore che butta via l’acqua verso la foce. È il simbolo perfetto di una politica che dice una cosa e ne fa un’altra. E intanto Giani e gli assessori si fanno fotografare sorridenti davanti ai cantieri, ignorando che i cittadini non vogliono più assistere a cerimonie di facciata, ma pretendono risultati, sicurezza, concretezza”.

“Serve un cambio di passo e Fratelli d’Italia è pronta a garantirlo – termina Minucci -: basta passerelle, servono cantieri aperti, opere concluse e risorse spese bene”.