Rivoluzione in bolletta: arrivano lo “scontrino dell’energia” e il “box offerta”

Grosseto. A partire dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas cambieranno volto per tutti i fornitori. Entra infatti in vigore il nuovo formato previsto da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), pensato per rendere più chiaro e leggibile il costo dell’energia, i consumi e le caratteristiche dell’offerta attiva.

Il cuore della riforma è l’introduzione dello “scontrino dell’energia”, una sezione dedicata nella bolletta che riassumerà in modo sintetico e immediato quanto consumato e quanto pagato. Insieme a questo, ci sarà anche il “box offerta”, che riporterà i dettagli contrattuali: prezzo, durata, eventuali penali, tipologia di tariffa sottoscritta, codice dell’offerta.

Scontrino dell’energia e box offerta: cosa sono

«I principali elementi di novità – spiegano le avvocate Emanuela Raponi e Francesca Frosini di Federconsumatori Grosseto – saranno proprio lo “scontrino dell’energia” e il “box offerta”, strumenti che oltre a rendere la bolletta più comprensibile, dovrebbero consentire un confronto reale tra fornitori. Gli utenti potranno finalmente visualizzare in modo semplice le voci di spesa e le condizioni contrattuali, consentendo il confronto tra fornitori, permettendo all’utente di vedere in modo chiaro quali elementi compongono il totale da pagare e quali sono le caratteristiche dell’offerta attiva, per poter valutare con maggiore consapevolezza l’eventuale cambio di gestore».

Un altro passo verso la trasparenza sarà l’avvio della campagna informativa nazionale di Arera e il potenziamento del Portale Offerte, la piattaforma istituzionale che consente di comparare le tariffe dei vari operatori. Il nuovo portale sarà più intuitivo e consultabile anche da smartphone, rendendo il confronto tra tariffe davvero accessibile a tutti, anche da smartphone.

«La modifica riguarda tutti gli oltre 800 operatori del mercato energetico – concludono Raponi e Frosini – e invitiamo i cittadini a verificare che le nuove indicazioni siano rispettate dalle proprie compagnie. Come Federconsumatori saremo presenti sul territorio con i nostri sportelli per offrire assistenza, chiarimenti e tutela a chiunque voglia saperne di più o verificare la correttezza delle proprie bollette».

Per informazioni o per prendere appuntamento è possibile contattare gli sportelli di Federconsumatori Grosseto sul territorio. Contatti e orari sono disponibili al sito «