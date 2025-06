Lavori di AdF, possibili disagi in alcune vie del paese: ecco quali

Orbetello (Grosseto). Mercoledì 25 giugno AdF sarà al lavoro a Orbetello per un intervento sulla rete idrica in via Roma.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in corso Italia, piazza del Duomo, piazza Eroe dei due Mondi, piazza Giuseppe Garibaldi, piazza Mario Cortesini, S.S 440, via Calametti, via Cavour, via Cristoforo Colombo, via Dante Alighieri, via del Rosso, via Furio Lenzi, via Giosuè Carducci, via Giuseppe Mazzini, via Goffredo Mameli, viale Leonardo da Vinci, via Luigi Pirandello, via Massimo D’Azelio, via Michelangelo Buonarroti, via Raffaello Sanzio, via Roma, via Ruggero Piro, via San Martino, via Solferino, via Veneto, via Volturno. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

