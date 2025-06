Lavori di AdF: possibili disagi nelle frazioni

Capalbio (Grosseto). Giovedì 26 giugno AdF sarà al lavoro a Capalbio per interventi sulla rete idrica nelle località Torba, Giardino e Capalbio Scalo.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 11.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in circonvallazione Berlinguer, località Giardino, località Selva Nera, località Torba, piazza Aldo Moro, piazza delle Regioni, piazza Ernesto Zucchi, piazzale Corallo, strada Barucola, strada del Giardino, strada della Vittoria, strada del Salaiolo, strada del Tricosto, strada Litoranea, strada Macchiatonda, strada monte Alzato, strada Nunziatella, Pedemontana, strada Ponte Tre Occhi, strada Torba 7 Finestre, strada Valmarina, Strada Vicinale Aurelia, via Abruzzo, via Adriatica, via Ansedonia Sud, via Aurelia, via del Mare, via del Tirreno, via Emilia, via Ionio, via Lazio, via Marche, via mar Ligure, via Origlio, via Piemonte, via Sardegna, via Tirreno, via Toscana, via Umbria, via Val Marina, località Giardino, strada del Giardino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.