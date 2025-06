Strada di Valli, l’opposizione: “Il Comune spende 18mila euro per la manutenzione, ma è davvero necessario?”

Follonica (Grosseto). “C’è una delibera appena approvata dalla Giunta comunale di Follonica che ha attirato la nostra attenzione: ‘Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale'”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Un titolo rassicurante, che fa pensare a nuovi alberi, spazi curati e attenzione all’ambiente. Ma basta leggere il testo per scoprire che dietro una buona etichetta si nasconde tutt’altro – continua la nota –. Una scelta che dà l’impressione di voler mascherare interventi discutibili sotto un titolo apparentemente positivo e condivisibile. Su 136.000 euro stanziati, per esempio solo 5.000 riguarderanno interventi di decoro urbano, appena 8.000 euro saranno destinati alla messa a dimora di nuove piante, mentre ben 18.000 euro, quindi oltre il 10% dell’ammontare complessivo, serviranno per un intervento straordinario sulla strada di Valli, un intervento che con la cura del verde ha ben poco a che vedere. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentrano le perplessità”.

“L’intervento sulla strada di Valli è stato richiesto da un consigliere comunale di maggioranza, mesi fa, tramite una Pec ufficiale. In tale comunicazione, inviata a tutto il Consiglio comunale, al sindaco, alla Procura e alla Prefettura, si sollecita un intervento di urgenza – prosegue il comunicato -. Tuttavia, i tecnici comunali incaricati di rispondere alla segnalazione hanno affermato chiaramente che l’asfalto è in buone condizioni, che non sono necessari interventi straordinari, né nuova segnaletica, e che le criticità riscontrate, come la vegetazione e i problemi di drenaggio, dipendono in parte dalla mancanza di cura da parte dei privati confinanti, non da problemi strutturali della strada. Nonostante queste valutazioni tecniche, la Giunta ha messo a disposizione ben oltre 30.000 euro per la strada di Valli, di cui 18.000 già pronti per essere spesi nel primo stralcio ed utilizzati per abbattere la vegetazione a bordo strada, individuati con una rapidità sorprendente. Una cifra e una tempestività difficili da riscontrare in altri tratti ben più critici della rete viaria cittadina”.

“Nel frattempo la traballante maggioranza di governo follonichese, che già aveva visto emergere qualche franco/a tiratore/trice, ultimamente, invece, appare rinsaldata. Coincidenza? Forse. Ma è legittimo chiedersi se questa corsia preferenziale sia dipesa da motivazioni che poco hanno a che fare con l’interesse pubblico e molto con gli equilibri politici dell’attuale maggioranza. E quando un dubbio così pesante si affaccia, è dovere della politica e delle istituzioni fare chiarezza in modo trasparente. Per questo, chiederemo la convocazione urgente di una Commissione consiliare pubblica per analizzare i criteri con cui vengono stabilite le priorità nei lavori pubblici, verificare la coerenza delle scelte fatte e garantire che ogni decisione risponda davvero all’interesse collettivo – termina la nota –. Perché una buona amministrazione si misura dalla capacità di dare risposte eque, trasparenti e puntuali a tutti i cittadini, non solo a chi siede in Consiglio comunale”.