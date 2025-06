“Voce nel Parco”: Antonella Ruggiero in concerto nel Parco della Maremma

Grosseto. È un concerto pensato proprio per il Parco della Maremma, quello che sabato 14 giugno alle 18.45 Antonella Ruggiero proporrà sul sentiero faunistico A6, insieme a Roberto Olzer al pianoforte e all’organo liturgico per la rassegna “Parco aperto”, promossa dall’Ente Parco e realizzata per alcune date, come quella in arrivo, da Ad Arte Spettacoli.

“Voce nel Parco” è un vero e proprio percorso che taglia trasversalmente la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana accomunate per la loro appartenenza al regno del sacro come rami dello stesso albero che si intrecciano con alcune delle melodie che hanno fatto sognare intere generazioni, tratte dai più celebri musical americani e rivisitate con arrangiamenti originali.

Il concerto fa parte del cartellone estivo “Parco aperto” che, quest’anno è ulteriormente arricchito, perché vuole celebrare anche i cinquant’anni del Parco della Maremma con una serie di eventi estivi per animare gli incredibili spazi della riserva naturale, con attività di teatro, musica e spettacolo “ecocompatibili” e a impatto zero per la flora e la fauna della riserva. Un programma che mette a frutto l’esperienza maturata in questi anni con spettacoli e momenti di intrattenimento site-specific e certificati Ecoevents da Legambiente, che vedranno protagonisti molti artisti del territorio, ma anche eventi di richiamo diverso, con grandi nomi del panorama artistico, musicale e scientifico nazionale.

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, ha attraversato la musica italiana; con le sue canzoni ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, del gusto del grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni Novanta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo; la sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro.

I prossimi eventi

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono domenica 22 giugno con il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto al Granaio lorenese di Spergolaia. Spazio alla compagnia Confine Zero che, il 28 giugno, presenta “La ballata di Tiburzi e Puccini” negli spazi esterni del Granaio lorenese. Il mese di luglio si apre, venerdì 4, con un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, al Granaio lorenese, mentre è atteso per l’11 luglio il climatologo Luca Mercalli.

I biglietti per il concerto di Antonella Ruggiero si possono acquistare al costo di 25 euro più la prevendita di 1,50 euro sul sito www.ticketone.it e su www.sentierofaunistico.adarte.18tickets.it. Si assiste al concerto seduti su cuscini. Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it; per informazioni o eventuali cambi di orario o data è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.

Foto di Piero Biasion