Fuochi d’artificio, sport, cultura e musica: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di eventi segna l’avvio della stagione estiva a Castiglione della Pescaia.

Va in scena a Roccamare l’ultimo atto de “I Luoghi del Tempo”. Venerdì 13 giugno, la 15^ edizione si conclude con una giornata memorabile tutta dedicata a “Pietro Citati e la Maremma”: alle 18 passeggiata immersiva con Edoardo Albinati, Stefano Citati, Patrizia Guidi e Michele Rossi del Gabinetto Vieusseux, un dialogo profondo tra letteratura, memoria e paesaggio maremmano; alle 19.15 live acustico con Gianni Maroccolo & Andrea Chimenti, per un viaggio tra note e narrazioni sonore; alle 20 aperitivo maremmano per anticipare l’estate con gusto e convivialità degustando prodotti tipici del territorio, in collaborazione con Melosgrano.

Il circolo Amici della Vela di Castiglione della Pescaia organizza per venerdì 13 giugno la 18° edizione di “Handy Sail, vela senza barriere”. L’appuntamento per la partenza è alle 10 dal porto canale, al rientro, intorno alle 13.30 presso la sede del Circolo velico, un momento di condivisione insieme per commentare l’esperienza in mare.

Sabato 14 inizia ufficialmente la “Summertime” di Castiglione della Pescaia, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare. Dalle 23 occhi rivolti al cielo, sul lungomare, per il primo spettacolo pirotecnico che accende la magia dell’estate, una serata speciale di luci, colori ed emozioni.

Nel fine settimana vanno avanti le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, il parco di arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. L’appuntamento è per sabato alle 17 e domenica alle 11 per un’esperienza immersiva tra arte e natura.

Sabato pomeriggio, alle 18, il Molgò Cafè Concert di Via San Benedetto Po apre le sue porte alla cultura con un appuntamento patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia. La scrittrice Teresa Cinque presenta il suo libro “Autobiografia clitoridea”. Un incontro diretto, ironico e profondo su corpo, identità e libertà femminile, attraverso la voce di un’autrice capace di rompere i tabù con intelligenza e leggerezza, in una nuova location di incontro dedicata alla musica, alle parole e alla creatività.

In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, il Parco archeologico di Vetulonia propone l’apertura straordinaria serale dell’area di Scavi Città con visita alla Domus dei Dolia a cura del personale del Mic. L’appuntamento è sabato alle 19.30.

Sabato sera, dalle 21, lo spettacolo teatrale itinerante “Case del malcontento”, tratto dall’omonimo libro di Sacha Naspini, animerà il borgo medievale di Castiglione, a conclusione delle celebrazioni per i 20 anni della biblioteca “Italo Calvino”. Un percorso suggestivo per celebrare insieme, ancora una volta, il legame tra la comunità castiglionese e la lettura con una serata speciale che unisce parole, luoghi ed emozioni.

Per due giorni, sabato e domenica, il grande calcio fa tappa a Castiglione della Pescaia con il Clinic di Maurizio Sarri. Due giornate, nella splendida cornice de La Valletta Beach Club e nell’impianto sportivo Casamorino Pro Soccer Lab, dedicate interamente al calcio tra teoria, analisi video e attività in campo, guidati da uno dei tecnici più influenti del panorama nazionale. L’iniziativa è rivolta ad allenatori, appassionati e chiunque voglia approfondire le dinamiche del calcio moderno direttamente dal mondo di Maurizio Sarri.

La musica sarà protagonista della domenica castiglionese con il saggio degli alunni dell’Associazione musicale Castiglione della Pescaia in piazza Orto del Lilli, alle 21.