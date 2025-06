Che estate: il Carnevale non ha segreti, tutti gli appuntamenti della stagione

Follonica (Grosseto). L’Associazione Carnevale Follonica, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, ha presentato il cartellone degli eventi dell’estate 2025.

Saranno tre gli appuntamenti in maschera: si parte il 19 luglio con “Carnevaleballa” alla discoteca Tartana, si continua con la nona edizione del Carnevale estivo, che vedrà sfilare i carri dell’edizione invernale 2025 per la prima volta all’interno del Parco Centrale, nel circuito allestito in via Eleonora Baldi adiacente all’arena spettacoli, sabato 26 luglio a partire dalle ore 21, per poi arrivare al 21 agosto quando – in piazza a Mare – verranno ufficializzate le date del Carnevale 2026 e svelati i bozzetti degli otto carri dei rioni follonichesi.

Il programma

Si inizia – come detto – venerdì 18 luglio con la serata dedicata al Carnevale alla discoteca Tartana che, nel corso del 2025, è diventato uno dei partner dell’Associazione assieme anche al Sox e al Discovillage: l’appuntamento con il Tartana è pensato per aprire la manifestazione a un target più giovanile cercando di coinvolgere tutte le generazioni e allo stesso tempo allargando l’evento non solo al periodo invernale.

Il 26 luglio spazio poi al Carnevale estivo con i carri e le mascherate dei rioni follonichesi che – dalle ore 21 – si presenteranno in strada tutti illuminati, proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori del golfo. Una cartolina insomma molto importante per la kermesse in maschera, che punta così ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori della città uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti di tutta la stagione cittadina: tra l’altro per la prima volta al Parco Centrale, una novità che Associazione e Comune di Follonica sperimentano con convinzione spostando l’evento al sabato per consentire ai volontari di organizzare al meglio la sfilata. Il circuito sarà raggiungibile dal centro cittadino percorrendo via Roma o, per chi arriva dalla zona sud, viale Europa, mentre per chi arriva da fuori città gli ingressi consigliati sono quelli di via Massetana e di via Leopardi. L’ingresso alla sfilata sarà gratuito a offerta, il pubblico potrà venire anche mascherato, esattamente come durante le sfilate invernali, per contribuire a ricreare la magia del Carnevale anche sotto le stelle della notte estiva.

“Quest’anno si cambia location – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani –: il Parco Centrale ospiterà il Carnevale estivo, per offrire una versione nuova e fresca della manifestazione, in un punto di raccordo per la città, spazioso e quindi adatto ad ospitare la kermesse, e allo stesso tempo comodo anche per l’organizzazione e i relativi spostamenti. Ci auguriamo che sia altrettanto partecipato. Grazie a tutti, ai rioni e a tutti i volontari, per l’impegno e la dedizione, grazie agli organizzatori e ai collaboratori”.

Il 21 agosto infine – in piazza a Mare dalle ore 21 – verranno svelate le date delle sfilate invernali del 2026 e presentati i bozzetti degli otto carri, una vera e propria festa musicale in piazza con format in costruzione e che – anche in questo caso – punta a promuovere l’evento in maschera al di fuori del tradizionale periodo invernale e coinvolgendo l’ampio pubblico dei turisti follonichesi accanto al tradizionale movimento cittadino degli otto rioni.

“Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione da sempre accanto al Carnevale – spiega il delegato dell’Associazione Carnevale di Follonica Andrea Benini –, così come i rioni, i loro presidenti e tutti i volontari che fanno crescere la manifestazione. Non esiste un altro evento di tale portata che muove così tante persone e un importante indotto economico basato tutto sul volontariato: è un patrimonio di Follonica e a loro la città deve tanta gratitudine. Gli eventi estivi tengono vivo il Carnevale anche al di fuori della tradizionale collocazione invernale”.