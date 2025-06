Giornata europea dell’archeologia: le iniziative nelle strutture della provincia di Grosseto

Grosseto. In occasione della prima Giornata europea dell’archeologia, dal 13 al 15 giugno, i parchi archeologici della Maremma e il Museo archeologico e d’arte della Maremma dedicano una giornata alla divulgazione della storia delle tombe principesche di Sassi Grossi e al loro ruolo nella fondazione dell’antica città etrusca di “Rusel”.

Venerdì 14 giugno

Alle 16 il Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini a Grosseto, apre le sue porte per una visita guidata alla mostra “Rex Rusellarum” a cura di uno dei curatori della mostra, Luca Cappuccini. Dopodiché, appuntamento all’Info Point di Roselle alle 18 per una speciale conferenza sulla scoperta di “Sassi Grossi”. Per concludere, il Parco archeologico di Roselle aprirà straordinariamente in orario serale per una visita accompagnata al tramonto a cura del personale Mic.

Visita alla mostra “Rex Rusellarum”

La mostra, allestita nelle sale del Museo, espone oltre 100 reperti provenienti da uno straordinario contesto funerario scoperto nel 2003 presso Sassi Grossi, a nord-ovest dell’antica Roselle. Gli scavi, condotti tra il 2004 e il 2005, hanno rivelato due grandi fosse sepolcrali del VII secolo a.C., appartenenti a un’aristocratica famiglia etrusca: una destinata a due uomini, l’altra a una donna. I ricchissimi corredi funerari comprendono ruote di carro, armi, scudi, uno scettro cerimoniale e l’eccezionale figura bronzea del “Despotes ton hippon”, il Signore dei cavalli, posta originariamente a coronamento di un incensiere. Questi oggetti testimoniano l’alto rango sociale dei defunti e confermano il ruolo strategico della famiglia di Sassi Grossi nello sviluppo politico e culturale di Roselle. Il contesto si pone a diretto confronto con tombe monumentali come il Circolo del Tridente e la Tomba del Duce a Vetulonia, e con le necropoli principesche dell’Etruria meridionale della prima metà del VII secolo a.C.

Entrata al museo a pagamento, visita guidata gratuita.

Dialogo con Luca Cappuccini

Presso l’Info Point di Roselle, archeologi e studiosi approfondiranno la scoperta di Sassi Grossi e il suo impatto sulla comprensione delle origini urbane di Roselle. Un’occasione unica per comprendere come si siano formate le aristocrazie etrusche nel VII secolo a.C.

Conferenza gratuita.

Dalle 20.30 alle 21.30 visita accompagnata al Parco archeologico di Roselle a cura del personale del Mic.

Entrata al Parco archeologico di Roselle a pagamento (apertura della biglietteria dalle 19.15 alle 20.15), visita accompagnata gratuita alle 20.30.

Sabato 14 giugno

Parco archeologico di Vetulonia – Area di scavi Città. Visita alla Domus dei Dolia a cura del personale del Mic.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 331.6216340, e-mail pa-maremma.comunicazione@cultura.gov.it.

Apertura straordinaria serale dell’area di Scavi Città, a Vetulonia.

Visita accompagnata a cura del personale del Mic alle 19.30

Evento gratuito

Domenica 15 giugno

Museo archeologico di Cosa

“Cosa: la colonia repubblicana, la città in età imperiale e l’insediamento medievale”.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.881421, e-mail pa-maremma.comunicazione@cultura.gov.it.

Alle 18, conferenza nel cortile del Museo archeologico nazionale di Cosa con Andrea de Giorgi, direttore degli scavi all’area archeologica di Cosa (Florida State University) e Claudio Calastri (archeologo, società “Ante Quem”).

Alle 19, visita allo scavo assieme agli archeologi.