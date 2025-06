Porto turistico, il comitato: “Comune si appella al Consiglio di Stato e si rimangia promesse”

Talamone (Grosseto). Il comitato Salviamo Talamone esprime “profonda preoccupazione e indignazione per la decisione del Comune di Orbetello di appellare, dinanzi al Consiglio di Stato, la sentenza 279 del 2025 del Tar della Toscana, che ha annullato in toto la procedura relativa alla trasformazione dell’approdo di Talamone in porto turistico. L’udienza è stata fissata per il prossimo 2 dicembre. La mossa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Casamenti rappresenta un inaspettato e gravissimo passo indietro, in totale contraddizione con le dichiarazioni pubbliche rilasciate dallo stesso Comune all’indomani della sentenza. Dopo essere stati sconfessati dai giudici amministrativi, che hanno definito l’iter ‘radicalmente illegittimo’ e hanno evidenziato le violazioni di trasparenza e partecipazione, il sindaco e l’assessore Teglia avevano promesso l’apertura di un nuovo tavolo di dialogo con tutti gli operatori, auspicando un accordo condiviso”.

“Avevano parlato di unità, di ricucire il rapporto con il territorio e invece oggi ci troviamo davanti all’ennesimo voltafaccia. Appellare una sentenza così chiara significa disconoscere le responsabilità politiche e amministrative evidenziate dal Tar e continuare ad affiancare, di fatto, un progetto che esclude l’80% degli operatori attivi nella darsena e che è stato giudicato in contrasto con il piano regolatore portuale”, dichiara il comitato Salviamo Talamone.

“L’azione legale promossa dal Comune, assieme alla società Porto turistico di Talamone, aggrava ulteriormente la frattura istituzionale tra l’amministrazione e la comunità locale. Dopo mesi di silenzi, opacità e mancata trasparenza, culminati nella scandalosa secretazione dell’80% degli atti progettuali, il Comune sceglie ancora una volta la via dello scontro anziché della ricostruzione. Invece di ripartire dalla Stu, la Società di trasformazione urbana approvata dal Comune stesso nel 2023 e indicata dal Tar come strada legittima e condivisa, si insiste su un modello di gestione calato dall’alto e privo di rappresentanza democratica. È una ferita profonda al tessuto sociale di Talamone, un insulto a decenni di impegno delle associazioni sportive, delle piccole imprese e dei residenti”, osserva il comitato.