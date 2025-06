“La Nueva Ola”: ecco la rassegna del cinema spagnolo e latino-americano

Capalbio (Grosseto). Sarà un inizio di giugno all’insegna del cinema spagnolo e latino-americano quello che andrà in scena a Capalbio.

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, grazie a un’idea di Cristina Manzari, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e di Fondazione Capalbio e la distribuzione di Exit Media, il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige ospiterà “La Nueva Ola”, il festival del cinema spagnolo e latino-americano di Roma, realizzato con il patrocinio dell’ambasciata spagnola.

“Ampliamo il respiro internazionale – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – del territorio capalbiese. I nostri eventi culturali, come ad esempio il Premio internazionale Capalbio ‘Piazza Magenta’ o il Capalbio film festival, guardano puntualmente oltreconfine e adesso possiamo vantare l’approdo di una rassegna interamente dedicata al cinema spagnolo e latino-americano. Al centro della kermesse ci sarà poi il nostro Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, la sala polifunzionale sempre più punto di riferimento per la promozione della cultura nel territorio”.

Saranno tre serate suggestive con visioni sorprendenti e sguardi che parlano al presente. “Sarà un viaggio – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – tra pellicole travolgenti, personaggi memorabili e temi che risuonano con urgenza e profondità. Siamo convinti che la rassegna possa coinvolgere sia i residenti che i visitatori del nostro territorio”.

Il programma

Venerdì 6 giugno, alle 21, e sabato 7 giugno, alle 19, sarà proiettato “Puan, il professore” di María Alché e Benjamín Naishat. Una commedia accademica sul senso della libertà e del cambiamento, che intreccia la filosofia con l’ironia e l’umanità. L’introduzione di venerdì 6 sarà curata da Federico Sartori, co-direttore artistico del festival “La Nueva Ola”.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, alle 21, ci sarà “Te estoy amando locamente” di Alejandro Marín. Un film che racconta la nascita del movimento di liberazione omossessuale andaluso nella Siviglia del 1977, con Alba Flores, celebre per il ruolo di Nairobi in “La casa di carta”. L’introduzione di sabato 7 giugno alle 21 sarà curata dal traduttore ed esperto di cultura spagnola Pierfrancesco Borzone.

Domenica 8 giugno, alle 19, sarà la volta di “Upon entry. L’arrivo”. Un thriller politico che affronta il dramma della frontiera e delle politiche migratorie degli Stati Uniti. Diretto a quattro mani da Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vásquez. L’introduzione sarà curata sempre da Pierfrancesco Borzone.

“Ringrazio il Comune e la Fondazione Capalbio – dichiara Cristina Manzari -, gli amici Federico Sartori e Pierfrancesco Borzone per aver permesso la realizzazione di questo progetto. Allargare lo sguardo oltre confine ci permette di conoscere meglio l’altro e di rifuggire i conflitti, di andare nella direzione opposta rispetto all’attualità”.

L’ingresso avrà un costo di 7,50 euro e il biglietto potrà essere acquistato sia in sala che online. Per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).