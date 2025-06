“Metà mandato. Senza sosta, per gli italiani”: incontro pubblico di Fratelli d’Italia

Grosseto. Prosegue l’impegno di Fratelli d’Italia nel territorio con l’evento pubblico “Metà mandato. Senza sosta, per gli italiani”, in programma venerdì 6 giugno, alle 19, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto (in piazza Dante).

“Un’occasione di confronto e approfondimento sul lavoro svolto dal Governo Meloni – si legge in una nota del partito –, che raggiunge il giro di boa di metà legislatura confermandosi tra i più longevi e determinati della storia repubblicana”.

Interverranno l’onorevole Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci, parlamentare grossetana, l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato grossetano.

A introdurre i lavori sarà Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Un incontro aperto alla cittadinanza, alla stampa e a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino le politiche portate avanti dal Governo – termina il comunicato – e i risultati concreti raggiunti in questi primi due anni e mezzo”.