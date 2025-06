Missione istituzionale in Cina: il sindaco incontra il presidente della commissione Unione Europea-Cina

Grosseto. Terza tappa della missione istituzionale del Comune di Grosseto nella Repubblica popolare cinese. Questa mattina la delegazione, con in testa il sindaco Vivarelli Colonna, è stata ospite d’onore in una visita guidata ed esclusiva all’interno della Città dell’imperatore cinese.

Un’esperienza resa possibile grazie alla disponibilità di Li Ling, artista importantissima in Cina e presidente dell’associazione nazionale cinematografica cinese. Famosa per aver interpretato Soong Ching-Ling, moglie del fondatore della Repubblica popolare cinese. Visita produttiva anche in prospettiva di scambi culturali: “Puntiamo – spiega il sindaco – a ospitare alcune opere del suo museo anche nella città di Grosseto”.

Nel pomeriggio la missione ha avuto modo di incontrare il presidente della commissione Unione Europea-Cina: Li Qingchun.

“Abbiamo parlato di prospettive culturali e di esperienze politiche dei due Paesi – spiega il sindaco -. Dobbiamo passare, come ha riferito anche l’ambasciatore italiano Ambrosetti, dagli accordi internazionali ai gemellaggi locali: siamo qui per questo e già ci stiamo muovendo in questo senso”.

Non è mancato il ringraziamento al presidente Lin Zhuoyan e al direttore Lin Shen, “gli artefici di questa magnifica esperienza”, sottolinea il sindaco.

Nella foto: un momento degli incontri istituzionali e di accoglienza della delegazione