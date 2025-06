“Classica al Museo”: il violinista Davide Medas in concerto

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 7 giugno, alle18, a Massa Marittima, al Museo degli organi Santa Cecilia, prosegue la rassegna concertistica “Classica al Museo”, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione degli strumenti musicali antichi. Protagonista di questo terzo appuntamento è il violino, spesso definito “il principe degli strumenti”, sicuramente uno dei più affascinanti e versatili della tradizione italiana e mondiale.

Attraverso esempi musicali e aneddoti storici, il violinista Davide Medas accompagnerà il pubblico in un viaggio che tocca stili e atmosfere diverse, per riscoprire insieme il fascino immortale del violino.

Il festival, ideato da Alessandro Rispoli, Lorenzo Ronzoni e dalla figlia Maria Elena, è organizzato dalla Fondazione Santa Cecilia con il patrocinio del Comune ed è inserito nel programma degli 800 anni dalla nascita del Libero Comune. Oltre ad assistere al concerto, sarà possibile visitare il museo che si compone di un ricco patrimonio di strumenti antichi che la Fondazione ha collezionato nel corso degli anni.

Il violinista

Davide Medas nasce a Cagliari nel 1997. Ha conseguito, sotto la guida del maestro Alessandro Ciccolini, i Diplomi accademici di I e II livello in violino barocco al Conservatorio “A. Boito” di Parma, con la votazione di 110 e lode e menzione accademica. Si sta attualmente perfezionando al Biennio di musica d’insieme per voci e strumenti antichi.

Ha lavorato con alcuni tra i gruppi più importanti del panorama barocco in Italia e all’estero: Compagnia de Violini (membro ufficiale), La Risonanza, La Lira di Orfeo (spalla secondi violini), Le Musiche Nove (tra le varie occasioni, al Festival di Innsbruck), Academia Montis Regalis (vincitore borsa di studio 2023), Ensemble Estrovagante (tra cui al Festival Milano Arte Musica), Accademia dell’Annunciata, Cappella musicale di San Petronio, La Capella de Ministrers, esibendosi con vari direttori nei più prestigiosi teatri. Si è inoltre esibito come solista nei più importanti festival di musica antica. Ha registrato per le etichette discografiche Tactus, Amadeus, Glossa, Dynamic e Classic Voice.

Ingresso al concerto e visita al museo: 13 euro.

Informazioni e prenotazioni: e-mail info@museodegliorgani.it, cell. 339.1707357.