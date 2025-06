“Oltremare”: le opere del pittore grossetano Armando Orfeo in mostra

Grosseto. Sabato 7 giugno, alle 18.00, al Museo della Marineria ‘Alberto Gianni’ sul Lungo Canale Est 32 a Viareggio (Lucca), si inaugura “Oltremare”, personale del pittore grossetano Armando Orfeo.

In esposizione un ciclo di recenti dipinti a olio e acrilico su tela. Protagonista dei suoi lavori è il personaggio, da lui ideato, del ‘Signor Cozza’, sorta di stereotipo del borghese medio: immerso in singolari ambientazioni marine, si muove inquieto in mezzo a numerosi oggetti simbolici e architetture audaci, perennemente combattuto tra routine e voli pindarici.

Così osserva Sandra Maria Dami nel testo introduttivo del catalogo che correda la mostra: “Orfeo porta dentro di sé i grandi maestri del Novecento dai quali apprende e prende ispirazioni attraverso un costante dialogo immaginario. Escher, Sironi, Dalì, De Chirico sembrano tutti presenti in una stanza di pittura a guidare il suo pensiero, se non la sua mano. E’ così che geometrie in volo, arte di sintesi, suggestioni della realtà, concezione dello spazio, perfino il grigio della pietra e la simbologia di alcuni oggetti diventano in Orfeo mestiere e stupore”.

Armando Orfeo

Armando Orfeo – nato a Marina di Grosseto nel 1964 – vanta un nutrito curriculum espositivo, con numerose personali e collettive in Italia e all’estero, oltre alla presenza in importanti fiere d’arte e straniere.

Negli anni ’80 collabora con le riviste di fumetto d’autore ‘Tempi supplementari’ e ‘Frigidaire’, pubblicando una serie di storie con personaggi di sua invenzione. Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale esegue progetti di immagine commissionati da prestigiose aziende italiane e straniere, tra cui: Fiat Engineering, Finanza & Futuro, LifeScan, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie, Vaillant. Nel 2009 realizza una serie di illustrazioni per la De Agostini Periodici, apparse sulle riviste ‘Yacht Capital’ e ‘The Cup’.

La mostra, patrocinata dal Comune di Viareggio, è inserita nel ciclo di eventi “Il mare in bottiglia”, promosso dall’associazione Amici del Museo della Marineria di Viareggio. E’ organizzata in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio ed è curata da Gianni Costa.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 29 giugno, con i seguenti orari: dal 7 al 14 giugno, da mercoledì a domenica, dalle 15.30 alle 19.30; dal 15 al 29 giugno, da martedì a domenica, dalle 18.00 alle 23.00. Ingresso libero.

Infoline: 333.2318925.

Web: www.mercurioviareggio.com.