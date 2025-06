“Recondite Armonie”: il Duo Degas in concerto al Teatro degli Industri

Grosseto. Al Teatro degli Industri il concerto del Duo Degas come inaugurazione dei progetti di scambio culturale di “Recondite Armonie”, venerdì 6 giugno, alle 20.30.

Composto dai pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, il duo eseguirà un programma con capolavori di Brahms, Grieg, Debussy, Rossini. La serata è organizzata dall’associazione culturale “Recondite Armonie” con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto.

Il duo ha un vasto repertorio, in oltre dieci anni di attività ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera e ha tenuto oltre 100 concerti in Italia, Russia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Serbia, Svizzera, Regno Unito per festival e stagioni musicali internazionali, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Nel 2021 è uscito il loro primo cd con le trascrizioni dei celebri balletti di Tchaikovsky a cui ne è seguito di recente un secondo interamente dedicato a Brahms con le 21 Danze ungheresi e i Walzer op.39. Le loro registrazioni sono state recensite in maniera entusiasta dalla critica e trasmesse in più occasioni su emittenti nazionali ed estere.

Il concerto dei due pianisti, direttori artistici dell’associazione culturale “Recondite Armonie”, inaugurerà una settimana intensa che, prima con la sesta edizione del concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie” e poi con il progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del Mondo” porterà a Grosseto tantissimi giovani musicisti di talento da ogni parte del mondo che sarà possibile ascoltare in un fitto calendario di concerti a Grosseto e provincia.

Biglietti al costo di 15 euro interi, il biglietto ridotto costa 10 euro, per bambini fino ai 10 anni e soci di “Recondite Armonie”.

É possibile prenotare chiamando la segreteria al 320.6812722 oppure scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com

Conduce la serata il giornalista Carlo Sestini.