Il sindaco annuncia il rimpasto: ecco chi entra e chi esce dalla Giunta

Follonica (Grosseto). “Avvicinandoci alla scadenza del primo anno di mandato è fisiologico prevedere e definire dei cambiamenti, come spesso avviene in politica”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Nel nostro caso, l’ingresso in Giunta di nuove figure darà ulteriore stimolo ed impulso all’azione amministrativa, che si è contraddistinta, fin da subito, per accogliere e interpretare le istanze dei cittadini, assicurando risultati concreti – spiega il sindaco –. Annuncio quindi quale sarà il nuovo assetto della Giunta: Azzura Droghini e Sandro Marrini, nelle prossime ore, prenderanno il posto nella squadra di governo di Eleonora Goti e Stefano Boscaglia. A Eleonora Goti e Stefano Boscaglia vanno i miei più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, mentre a Azzurra Droghini e Sandro Marrini va il mio in bocca al lupo per questo impegno al servizio della città”.

“La Giunta continuerà a lavorare per assicurare un netto cambiamento rispetto al passato – termina Buoncristiani –, partendo dalle piccole cose fino ai grandi temi”.