Il comitato: “Il Comune chiude l’accesso alla spiaggia, fallimento politico della Giunta”

Talamone (Grosseto). Il comitato Salviamo Talamone denuncia “con sdegno e profonda preoccupazione” la decisione dell’amministrazione comunale di Orbetello di chiudere l’accesso alla spiaggia del Cannone, a causa del rischio di ulteriori cedimenti delle mura sovrastanti.

“È una notizia gravissima, che certifica il totale fallimento politico e amministrativo di chi, per mesi, ha voltato le spalle alla comunità ignorando segnalazioni, denunce e appelli pubblici – si legge in una nota del comitato –. Volevano trasformare l’approdo del gioiello della Maremma in porto turistico, con un progetto stroncato dal Tar di Firenze da oltre 40 milioni di euro e poi si scopre che non sono capaci nemmeno di gestire la messa in sicurezza della piccola spiaggia del Cannone”.

“La chiusura di questo spazio balneare, l’unica vera spiaggia libera di Talamone, arriva a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, in un momento cruciale per l’economia del paese e per l’accoglienza turistica – prosegue il comunicato -. L’incapacità della Giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Casamenti di prevenire questo epilogo rappresenta un danno incalcolabile per i cittadini, per le famiglie che frequentano la zona e per le attività locali, che basano sul turismo estivo la loro sopravvivenza. Hanno lasciato che il tempo e l’incuria facessero il loro corso, fino a quando il problema è diventato emergenza. Oggi l’unica risposta è la serratura di un cancello. È inaccettabile”.

“Invece di intervenire nei mesi passati, il Comune ha preferito impegnarsi in manovre opache sul porto turistico, mentre le spiagge franavano e la Rocca cadeva a pezzi. Così si tradisce un territorio. Così si mortifica una comunità – termina la nota –. Il comitato Salviamo Talamone chiede l’immediata messa in sicurezza dell’area con un intervento urgente e pubblico, non più rinviabile; la riapertura della spiaggia del Cannone prima del pieno della stagione estiva; le dimissioni degli amministratori responsabili per grave negligenza nei confronti del bene comune”.