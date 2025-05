“Da Museo a Museo”: escursione guidata gratuita alla scoperta del patrimonio culturale dell’Amiata

Grosseto. Il progetto “Da Museo a Museo”, finanziato dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana, capofila il Museo di storia naturale della Maremma, domenica 25 maggio farà tappa sull’ Amiata per la seconda escursione guidata gratuita lungo sentieri e strade percorribili con mobilità dolce, da Santa Fiora ad Arcidosso.

Il programma

Un percorso affascinante alla scoperta dell’Amiata e del suo patrimonio storico, culturale e naturale. La partenza sarà alle 9 da piazza Garibaldi 23/25 a Santa Fiora, con la visita guidata al Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata, dedicato alla storia dello sviluppo delle miniere, al lavoro e alle condizioni sociali dei minatori.

È poi prevista la partenza della passeggiata che proseguirà nel centro storico di Santa Fiora, fino alla Peschiera, e poi per sentieri, con la raccolta dei dati naturalistici durante il percorso, curata dal Museo di storia naturale della Maremma. I partecipanti, infatti, sono invitati a raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea con i propri cellulari, in base alle indicazioni fornite dal Museo di storia naturale della Maremma, incrementando così la conoscenza degli aspetti naturalistici in una logica di Citizen Science, di scienza partecipativa.

È prevista una sosta presso la centrale geotermica. La passeggiata proseguirà per Merigar, il tempio tibetano inaugurato dal Dalai Lama nel 1990. L’arrivo ad Arcidosso è previsto per le 13.30 -14. Il pranzo è libero, anche al sacco. Alle 15 è prevista la visita guidata al Museo David Lazzaretti nel castello aldobrandesco di Arcidosso – uno dei castelli medievali più belli, che domina il centro storico – sede del Polo museale.

Il Museo David Lazzaretti è dedicato alla figura del cosiddetto ‘Profeta dell’Amiata’ (1834-1878) e al contesto storico, sociale e religioso della montagna amiatina e dell’Italia del periodo post-unitario. Al termine della visita è in programma un rinfresco offerto dall’organizzazione e alle 16 il rientro a Santa Fiora con navetta.

La partecipazione all’escursione è gratuita, ma i posti sono limitati a 24 partecipanti. È obbligatoria la prenotazione utilizzando il link – QRCode che si può trovare sul sito del sistema museale, al link www.museidimaremma.it, con tutte le informazioni e la mappa dell’itinerario che è scaricabile sui propri dispositivi.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio in modo sostenibile – commenta Serena Balducci, assessore alla cultura del Comune di Santa Fiora -, promuovendo al contempo la conoscenza del patrimonio minerario e naturalistico. È un invito a riscoprire la storia e la natura di questa parte dell’Amiata, con occhi nuovi, attraverso un’esperienza immersiva e condivisa. Sono diversi mesi che sto lavorando per portare questa iniziativa a Santa Fiora e quindi mi fa piacere ripartire da qui per rinnovare e consolidare il nostro rapporto con la rete dei Musei di Maremma”.

“Accogliere i partecipanti al termine di questa passeggiata – aggiunge Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso – significa restituire loro il senso pieno di un viaggio che è culturale, storico e al tempo stesso spirituale. Il Museo David Lazzaretti, nel cuore del nostro castello aldobrandesco, rappresenta una tappa fondamentale per comprendere l’identità profonda dell’Amiata. Siamo felici di far parte di una rete museale che costruisce ponti tra luoghi e persone, promuovendo la cultura come esperienza viva e accessibile”.

“Da Museo a Museo” è un progetto che ha l’obiettivo di mettere in collegamento i musei della Maremma mediante una selezione di sentieri da percorrere con mobilità dolce (a piedi, in bicicletta, a cavallo). Si articola in sei diverse aree, per ciascuna delle quali sono stati selezionati, provati e restituiti su carta i relativi sentieri. Le aree sono Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere, con il nuovo itinerario inaugurato domenica 18 maggio da Massa Marittima a Niccioleta.

Per tutti i dettagli sugli itinerari, scaricare le mappe e per prenotarsi, consultare il link www.museidimaremma.it

Per informazioni: tel. 0566906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.