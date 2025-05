Eirenefest: il Festival del libro per la pace e la nonviolenza arriva in città

Grosseto. Per la prima volta in Maremma l’Eirenefest, il Festival del libro per la pace e la nonviolenza.

Dal 24 al 29 maggio, a Grosseto, in via Varese 16, ogni giorno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sarà possibile visitare 2 mostre, mentre il 25 e il 29 sarà la volta della presentazione di 2 libri alla presenza degli autori.

L’evento è visitabile anche dalle scolaresche.

Il programma

Il programma prevede:

sabato 24 maggio, ore 10 – Inaugurazione delle mostre “Kufia. Matite italiane per la Palestina” e “Qui resteremo”, aperte al pubblico fino al 29 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30;

domenica 25 maggio ore 17.30 – Presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, con i curatori A. Bocchinfuso, M. Soldaini, L. Tosti;

giovedì 29 maggio, ore 17.30 – Presentazione del libro “Le guerre che ti vendono – Manipolazione e propaganda in Ucraina e altrove”, con l’autrice Sara Reginella

La mostra dal titolo “Kufia. Matite italiane per la Palestina” è una raccolta di disegni di Vauro, Magnum, Guido Crepax, José Munoz, Lorenzo Mattotti, Filippo Scozzari, Milo Manara, Andrea Pazienza e altri artisti italiani sul tema delle vicende palestinesi.

La mostra intitolata “Qui resteremo” è una raccolta di scatti fotografici di Abdul Akim Khaled, Abu Rayash, Issam Rimawi, Muhannad Abdulwahab, Mahmoud Illean, Mohamad Al Baba, Musa Al-Sher, Wala Hatem Sabri e altri fotografi palestinesi.

La poesia come atto di resistenza, la forza delle parole come tentativo di salvezza: è questo il senso più profondo delle trentadue poesie di dieci autori palestinesi raccolte nel volume “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, che sarà presentato il 25 maggio alle 17.30 alla presenza dei curatori A. Bocchinfuso, M. Soldaini, L. Tosti.

Come evidenzia lo storico israeliano Ilan Pappé nella prefazione, «scrivere poesia durante un genocidio dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che la poesia svolge nella resistenza e nella resilienza palestinesi. La consapevolezza con cui questi giovani poeti affrontano la possibilità di morire ogni ora eguaglia la loro umanità, che rimane intatta, anche se circondati da una carneficina e da una distruzione di inimmaginabile portata». Il libro è anche un’iniziativa concreta di solidarietà verso la popolazione palestinese. Per ogni copia venduta Fazi Editore donerà 5 euro a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria nella Striscia di Gaza.

“Le guerre che ti vendono – Manipolazione e propaganda in Ucraina e altrove” (con la prefazione di Luciano Canfora) sarà presentato con l’autrice Sara Reginella il 29 maggio alle 17.30. Si tratta di un libro che analizza il “marketing” di ogni guerra, attraverso testimonianze sul campo, per permettere al lettore di capire i meccanismi all’origine della propaganda sui conflitti bellici. Analizzando la guerra in Ucraina, l’autrice – psicoterapeuta e reporter, che documenta il conflitto dalle sue origini, con quattro spedizioni nell’arco di otto anni – ne scandaglia i diversi piani della manipolazione e della propaganda, mettendo in luce i meccanismi nascosti di manipolazione mediatica connessi al “marketing” di ogni guerra.