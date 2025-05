Rinnovabili, Simiani: “Figuraccia del Governo sul decreto aree idonee”

Grosseto. “Ancora una volta la destra si ė dimostrata non solo politicamente, ma anche tecnicamente inadeguata a gestire il Paese: il Tar del Lazio ha infatti bocciato il decreto ministeriale per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili costringendo di fatto il Governo a riscrivere la norma entro 60 giorni. Il nostro Paese ha bisogno di energia a prezzi calmierati e le fonti pulite rappresentano in questo contesto una risorsa necessaria.

Fino ad oggi invece questa destra ha fatto di tutto per disincentivare gli investimenti delle imprese ed ostacolare in ogni modo la transizione energetica, mentre i costi delle bollette stanno mettendo in ginocchio aziende e famiglie”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.