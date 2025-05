“I volti dell’anima. Oltre il mito della ragione”: conferenza dell’associazione Kore

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps Kore di Follonica organizza la conferenza dal titolo: “I volti dell’anima. Oltre il mito della ragione”, a cura del dottor Diego Frigoli, psichiatra e psicoterapeuta, direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia Aneb di Milano.

Durante l’incontro, il relatore si confronterà con il tema dell’anima, che esige di essere ascoltata per incontrare e comprendere la propria dimensione più intima. Curare implica la capacità e l’opportunità di partecipare ad un’esperienza creativa, lo sforzo struggente di un’anima che diventa sempre più trasparente a se stessa e scopre l’autenticità della propria identità. L’associazione Kore, anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche, come questa, si propone di offrire un modello di lettura psicosomatica finalizzato alla conoscenza di se stessi in tutte le proprie manifestazioni, sociali e culturali, ed a comprenderne il senso.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 17 maggio alle 16.30, al museo Magma (nell’area dell’ex Ilva, nella Sala dei Fantasmi) a Follonica.

Ingresso libero e gratuito.