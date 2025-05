Gira nuda per le vie della città: identificata e denunciata

Follonica. Un “provvedimento di allontanamento immediato dal posto” è stato emesso nei confronti di una cinquantenne di nazionalità straniera che in più occasioni è stata avvistata (e segnalata) girare senza vestiti per le vie della città del Golfo, percorrendo le strade di Senzuno, del centro cittadino e della zona della ferrovia.

La donna – già segnalata ai servizi sociali – è stata identificata ieri dalla Polizia municipale nei pressi della stazione di Follonica e denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto per atti contrari alla pubblica decenza, in linea con quanto previsto dal nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Follonica che di fatto ha permesso il “provvedimento di allontanamento immediato dal posto”.

“L’amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti – sta mettendo in campo tutti gli strumenti per tenere sotto controllo il territorio, dal punto di vista del decoro e della sicurezza urbana. Tra questi il potenziamento del dormitorio per le emergenze e il eegolamento di Polizia urbana, che già inizia a dare i suoi frutti. Allo stesso tempo ci sono situazioni più complesse da monitorare e su cui agire, pensiamo per esempio a quanto successo nella notte a Senzuno, caso attenzionato su cui al momento preferiamo non entrare nel merito poiché sono in corso le indagini degli inquirenti con cui siamo stati e siamo in contatto”.