Incidente sull’Aurelia: donna trasportata all’ospedale di Siena con l’elisoccorso

Capalbio (Grosseto). Incidente lungo l’Aurelia, nel comune di Capalbio.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Nell’incidente, è rimasta ferita una donna di 49 anni, che è stata in un primo momento trasportata all’ospedale di Orbetello; quindi, a causa delle sue condizioni, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio.