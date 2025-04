Turismo, aumentano pernottamenti e presenze: “Premiati sforzi del Comune”

Orbetello (Grosseto). Turismo: nel 2024 il Comune di Orbetello ha fatto registrare un incremento rispetto al 2023 del 4% sui pernottamenti e dell’11% sulle presenze.

«Rispetto ai dati del turismo 2024 – commenta l’assessore con delega a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali –, per quanto mi riguarda sono soddisfatta che sul nostro territorio il trend di arrivi e permanenze resti equilibrato e, in alcuni ambiti, addirittura in crescita. Come si evince dai dati, c’è un calo della scelta dei servizi alberghieri, una tendenza che si registra un po’ in tutta Italia, ma fortunatamente, per quanto concerne il nostro territorio, è in significativo aumento la presenza di stranieri».

«Quest’ultimo – sottolinea Ottali – è un dato confortante che ripaga noi come amministrazione e il territorio in senso generale degli investimenti fatti sulla promozione all’estero. Fin dal primo anno di mandato, infatti, anche se questo non è apparso in modo immediatamente evidente, l’amministrazione comunale ha incentivato e investito su manifestazioni ed eventi di caratura internazionale, che hanno promosso il nostro territorio anche oltre i confini dell’Italia, sia su riviste di settore in diversi ambiti, sia in termini di partecipazione nell’occasione di manifestazioni culturali e sportive».

«Siamo molto felici – conclude l’assessore – della positiva apertura della stagione turistica 2025: la Pasqua è stata soddisfacente, non straordinaria a causa delle condizioni meteo non ottimali, ma questo ponte del 25 aprile ha dato senza dubbio grandissimi risultati, in quanto le presenze sono state molte, parcheggi pieni e operatori che hanno lavorato a pieno regime. Un inizio, quindi, che ci fa ben sperare in un momento che resta delicato sul piano nazionale, ma nel quale noi come territorio riusciamo appunto a mantenere un trend molto equilibrato».

«Siamo soddisfatti – aggiunge il sindaco Casamenti –. Lo scorso anno abbiamo avuto per una estate intera una grave calamità naturale che abbiamo dovuto gestire. Ciò nonostante i numeri sono stati preservati. È chiaro poi che le presenze devono anche tradursi in ritorno economico per le attività e su questo stiamo lavorando per incrementare anche la qualità turistica».