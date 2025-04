“Ora e Sempre Primavera!”: una settimana di musica per celebrare Festa della Liberazione e Primo Maggio

Santa Fiora (Grosseto). “Ora e sempre Primavera!”: a Santa Fiora, dal 25 aprile al 1° maggio, una settimana di iniziative e di concerti per celebrare la Festa della liberazione e la Festa dei lavoratori, nel segno della memoria, della cultura e della musica popolare.

L’evento è promosso dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione del Coro dei Minatori, di Anpi, sezione Amiata grossetana, e della Pro loco di Santa Fiora e con il sostegno della Regione Toscana, attraverso l’avviso pubblico in attuazione della Legge regionale del 6 febbraio 2024, numero 3, “Interventi del Consiglio regionale per le celebrazioni dell’80° anniversario della liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste”.

Il programma

Si comincia venerdì 25 aprile, con la Festa della liberazione in collaborazione con Anpi, sezione Amiata grossetana: alle 11, in piazza Garibaldi, ritrovo del corteo per raggiungere il Parco della Rimembranza dove alle 11.30 è prevista la deposizione della corona di alloro e allocuzione del sindaco Federico Balocchi. Il pomeriggio, alle 17, prenderà il via in piazza Garibaldi e alla Peschiera la Festa d’Aprile, con l’esibizione del coro ZaraRacconta, letture e canti itineranti di Resistenza e Primavera.

Sabato 26 aprile, alle 16, nella sala del Popolo, sarà presentato il libro “Storie di Resistenze. Dieci screziature di nero e altre ombre”, di Oriano Negrini e Sandra Zanelli. Alle 18, al Parco della Rimembranza, ancora protagonista la musica con Luarte Project feat. Simone Padovani in concerto.

Domenica 27 aprile, alle 18, al Parco della Rimembranza si terrà il concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora “Canti di vino, amore e… resistenza!”.

Le iniziative terminano giovedì 1° maggio per la Festa dei kavoratori: alle 18, al Parco della Rimembranza concerto delle De’ Soda Sisters con il Coro di canto poopolare di Cecina, a cura di Benedetta Pallesi.

“Celebrare l’80° anniversario della liberazione è un dovere morale e civile – afferma l’assessore alla cultura Serena Balducci – per ricordare il coraggio di chi ha sacrificato la propria vita per garantire all’Italia la democrazia e la libertà ed è un’occasione per riaffermare i valori di giustizia, pace e solidarietà che animarono la Resistenza e che devono guidarci ancora oggi. La scelta del titolo ‘Ora e sempre Primavera’ vuole proprio esprimere questo spirito: la rinascita continua della coscienza democratica, ogni giorno e in ogni stagione”.