Auto finisce in un canale: recuperata dai Vigili del Fuoco

Orbetello (Grosseto). Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi il recupero di un’auto finita all’interno del canale denominato “Taglio di Ansedonia”, nel Comune di Orbetello, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.

L’intervento

L’intervento ha avuto inizio nella notte tra sabato 19 e domenica 20 aprile, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per verificare la presenza di eventuali persone all’interno del veicolo sommerso. Dopo un’attenta ispezione, è stato anche accertato che non vi erano passeggeri nelle immediate vicinanze lungo gli argini del canale.

Oggi, grazie alla collaborazione dei sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, è stato possibile assicurare un cavo d’acciaio al veicolo sommerso. L’auto è stata quindi recuperata mediante l’utilizzo dell’autogrù del Comando di Grosseto.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.