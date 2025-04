Roccastrada (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 89, nel comune di Roccastrada.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 16, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada. Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 57 anni.

L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza della Pubblica assistenza di Sassofortino in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.