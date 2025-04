Il Comune assume a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

Santa Fiora (Grosseto). È stata indetta dall’Unione dei Comuni Amiata grossetana una selezione pubblica per la formazione di un elenco di operai esperti con profilo di conduttore di macchine operatrici, da cui possono attingere per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, sia l’Unione dei Comuni Amiata grossetana, sia i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano.

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione ci sono il diploma di qualifica professionale triennale o quinquennale di qualsiasi indirizzo, o titoli equipollenti; il patentino per la conduzione di macchine movimento terra e la patente di guida C o di livello superiore.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 24 del 24 aprile, esclusivamente on line, attraverso il portale del reclutamento dove è pubblicato anche il bando: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=33870d3ecee34071869737c316fbfc70

Il concorso

La prova scritta si terrà il 5 maggio, alle 9.30, nella sala Cred dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana, ad Arcidosso, in località La Colonia numero 1, al primo piano. Dopodiché, verrà stilato l’elenco degli idonei da un’apposita commissione. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sarà invece svolto nel corso delle ultime due prove previste, ovvero quella pratico-attitudinale e la prova orale, che saranno svolte direttamente da ciascun Comune interessato all’utilizzo dell’elenco di idonei.

“Il Comune di Santa Fiora attingerà da questo elenco – spiega il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – per assumere subito un operaio a tempo pieno e indeterminato. Siamo stati noi a richiedere la pubblicazione di questo avviso pubblico, ma ovviamente ci sono opportunità di impiego per più di una persona, in quanto viene formato un elenco di idonei, che sarà valido per i prossimi tre anni, dal quale potranno attingere sia l’Unione dei Comuni, sia tutti i Comuni che ne fanno parte, per nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato”.

L’ avviso è pubblicato sul Portale inPA (www.inpa.gov.it), sul sito internet dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana https://www.uc-amiata.gr.it e sui siti internet dei Comuni, alla pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”.

L’ufficio nel quale possono essere visionati gli atti della selezione, mediante l’esercizio del diritto di accesso agli atti, è l’Ufficio personale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata grossetana o dei singoli Comuni aderenti.

Per le richieste di assistenza legate alla procedura di presentazione della domanda i candidati possono consultare FAQ – Domande e risposte sul Portale inPA oppure scrivere per informazioni a inpa@funzionepubblica.it.

Informazioni: Servizio Gestione Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Montani Amiata grossetana, all’indirizzo e-mail s.forti@uc-amiata.gr.it, oppure allo 0564.965262 telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.