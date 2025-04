“Ismene”: lo spettacolo in scena al Teatro Salvini

Pitigliano (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale di Pitigliano con lo spettacolo “Ismene”, sabato 12 aprile, alle 21, al teatro Salvini. In scena Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, per la regia di Fulvio Cauteruccio.

Lo spettacolo

Una potente riscrittura della figura di Ismene, sorella di Antigone, che prende voce per raccontare una prospettiva inedita del mito. Una narrazione intima e poetica, portata in scena con forza visiva e profondità emotiva dalla compagnia Krypton, in coproduzione con Asti Teatro 46. Un viaggio teatrale tra mito, identità e rivelazione.

Nel foyer del teatro Salvini, nell’ambito dell’iniziativa “Metti una sera a teatro”, esporrà l’artista Roberta Volpini.

La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune, in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

Prevendita dei biglietti on line su https://salvini.adarte.18tickets.it e nel foyer del teatro Salvini il giorno prima dello spettacolo (dalle 17.30 alle 19.30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’inizio).

Costi dei biglietti

Platea: intero 16 euro / Ridotto 13 euro

Galleria: intero 13 euro / ridotto 11 euro

(Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età)

Per informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685