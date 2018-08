“La Maremma di Pino”: Magliano rende omaggio a Pino Daniele

Nell’ambito del programma estivo degli eventi e delle manifestazioni, voluto dalla nuova amministrazione per l’estate 2018, il Comune di Magliano in Toscana ha deciso di dedicare una serata particolare come omaggio all’artista e cantautore Pino Daniele, cittadino onorario del Comune.

Nella delibera dello scorso 22 gennaio 2015, infatti, il sindaco Diego Cinelli ed il consiglio comunale, all’unanimità, conferirono la cittadinanza onoraria a Pino “per aver scelto Magliano in Toscana come luogo di vita ideale”.

I maremmani amano Pino Daniele e soprattutto a Magliano questo sentimento è molto forte nella popolazione, per questo il Comune ha deciso di dare inizio ad un percorso sistematico di iniziative dedicate a lui, che cominciano proprio attraverso la realizzazione di un evento denominato “La Maremma di Pino”, che si svolgerà la sera di Ferragosto 2018 alle 21.30 a Magliano, in piazza della Repubblica, organizzato dal Comune, voluto e promosso da parte dell’assessore agli eventi Camilla Mancineschi e del consigliere comunale con delega alla cultura Doriana Melosini, da una idea di Sergio Rubegni, che coordinerà l’evento ed il programma.

Pino amava la Maremma “misteriosa e selvaggia”, anche per questo aveva scelto di vivere sul nostro territorio, adorava guardare il nostro mare limpido e immaginare ancora, con la rabbia e la passione di una volta, un altro futuro possibile per la sua Napoli bellissima e ferita. Napoli, quella “carta sporca” dove “il mare sta sempe llà… tutto spuorco chino ’e munnezza e nisciuno ’o vo’ guardà”.

La splendida spiaggia di Cala di Forno, nel Parco della Maremma, era la sua meta preferita.

L’ultimo progetto maremmano di Pino è stato il bel documentario “Nero a metà” di Sky Arte, un viaggio a ritroso nel tempo nella sua carriera, partito proprio dalla sua casa di Magliano in Toscana.

La scena in questa prima edizione vedrà protagonisti la famosa attrice e cantante napoletana Mariangela d’Abbraccio, testimonial di Pino Daniele, ospite nella grande commemorazione del 7 giugno scorso “Pino è”, accompagnata dalla band Musica da Ripostiglio e dal fisarmonicista Gianluca Casadei, con la regia di Consuelo Barilari e la produzione di Schegge di Mediterraneo nello spettacolo: “Napule è n’ata storia”.

Sorpresa “speciale” della serata sarà il contributo musicale dedicato all’artista da parte della corale polifonica “Madrigalisti di Magliano”, che eseguirà due brani arrangiati da parte del maestro Walter Marzilli su richiesta di Pino Daniele, che purtroppo però egli non ha avuto il tempo di ascoltare a causa della prematura scomparsa.

“I nostri più sentiti ringraziamenti vanno allo sponsor ufficiale che ha reso possibile lo svolgimento dell’evento: l’azienda vitivinicola Fratelli Mantellassi (Morellino di Scansano) ed ai pubblici esercizi del paese che hanno sostenuto questa iniziativa: bar Kaleidos, ristorante Mamma mia, ristorante da Guido, ristorante La Poventa, ristorante Pizza Movie, enoteca il Molino, Bottega Il Tarlo, Frantoio Tre Campi, Osteria Maremmana – dichiara l’assessore Camilla Mancineschi -. In questo grande spettacolo, nel pieno rispetto della natura e delle volontà di Pino, si darà vita al connubio tra la sua città natale, Napoli, e la terra che lo ospita per l’eternità, la sua adorata Magliano in Toscana, nella Maremma di Grosseto“.