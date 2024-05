Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Sosteniamo Luca Niccolini”

Scarlino (Grosseto). Sinistra Italiana sostiene la lista Scarlino nel Cuore, che vede come candidato Luca Niccolini per il Comune di Scarlino.

“Dopo questi anni, dove è emersa tutta l’incapacità del centrodestra di amministrare il territorio e i suoi cittadini, completamente abbandonati a stessi senza più un interlocutore valido all’interno dell’amministrazione comunale, si sta aprendo una nuova stagione per un territorio bellissimo e pieno di potenzialità come quello di Scarlino – si legge in una nota di Sinistra Italiana -. Un’alleanza quella di Scarlino nel cuore, che ha messo al centro del suo agire il lavoro, l’ambiente, la sanità e la partecipazione, argomenti che portano al bene comune. Le forze di opposizione di centrosinistra si sono dimostrate ĺungimiranti, lavorando da metà mandato in poi su temi comuni, in modo da formare una coalizione unita e coesa, costruita attorno alla figura di Luca Niccolini. A riguardo preme sottolineare il prezioso contributo e il lavoro unitario svolto all’interno del Consiglio comunale dall’ex sindaco Marcello Stella”.

“Adesso gli scarlinesi potranno scegliere una squadra unita, con competenze e guidata da un candidato sindaco giovane e preparato come Niccolini. Sinistra Italiana per tutti questi motivi invita tutti i cittadini l’8 e il 9 giugno a sostenere la lista Scarlino nel Cuore e ad esprimere la propria preferenza a consigliera comunale per la compagna Daniela Antonini – termina il comunicato –, donna di sinistra, antifascista, con grande esperienza lavorativa nel settore socio sanitario, da sempre impegnata nella difesa della nostra bellissima Costituzione”.