Emergenza Covid: Scarlino è in zona rossa da lunedì 15 marzo

“Ho parlato pochi minuti fa con il presidente della Regione Toscana e insieme abbiamo concordato di far entrare Scarlino in zona rossa”.

A dichiararlo è il sindaco Francesca Travison.

“Purtroppo i casi di Covid-19 nel nostro Comune stanno aumentando giorno dopo giorno, venerdì 12 marzo avevamo 40 cittadini positivi e 54 in quarantena – spiega il sindaco -. Non potevamo agire diversamente. Dobbiamo fare questo sacrificio almeno per una settimana, non possiamo permetterci che la situazione sanitaria peggiori ulteriormente. Chiedo ancora una volta agli scarlinesi di rispettare le norme anti-contagio e di prestare molta attenzione”.