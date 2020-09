Di Giacinto replica a ‘Biglie Sciolte’: “Autorizzazione per l’evento ricevuta, sorpreso da smentita”

“Apprendo con dispiacere della presa di distanza da parte della signora Serena Piccardi dell’associazione ‘Biglie Sciolte’ della nostra iniziativa di sottoscrizione in favore del loro progetto, legata all’evento di chiusura della mia campagna elettorale“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, candidato a sindaco di Follonica.

“Ma il dispiacere lascia presto lo spazio allo stupore leggendo le sue parole – spiega Di Giacinto -. Infatti, proprio ieri, prima dell’invio del comunicato stampa in cui annunciavamo l’evento di chiusura, avevamo ricevuto l’autorizzazione, da parte di una loro consigliera, di devolvere in loro favore l’intero ricavato (in uno screenshot della conversazione sono riportati gli estremi che ci sono stati inviati per effettuare il versamento). Un impegno, tra l’altro, che c’eravamo già presi quando, dopo aver ottenuto la loro autorizzazione, avevamo girato un video il giorno 29 febbraio all’interno della loro struttura (visibile al link https://www.facebook.com/356560834931336/videos/668208313948893) e nella cui occasione parlammo a lungo del loro progetto, quindi citando espressamente il nome dell’associazione più volte, sottolineando a più riprese l’importanza dell’attività svolta dall’associazione e delle sue importanti ricadute sul tessuto cittadino”.

“Per questo ci sembra particolarmente strano questo atteggiamento di improvvisa chiusura che, almeno apparentemente, non trova una valida e plausibile motivazione. La nostra iniziativa andrà ovviamente avanti e il ricavato verrà comunque devoluto al mondo dell’associazionismo follonichese che per noi rappresenta un fiore all’occhiello della nostra comunità e per la quale fa veramente tanto – termina Di Giacinto -. Un sorriso a tutti coloro che ogni giorno si impegnano e fanno davvero tanto per la nostra Follonica“.