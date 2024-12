Variazione di bilancio, la maggioranza: “Dalla minoranza polemiche scomposte e faziose”

Pitigliano (Grosseto). “Nel Consiglio comunale di stamani, 30 novembre, è stata approvata l’ultima variazione al bilancio 2024/2026. La variazione era stata ritirata nell’ultimo Consiglio comunale dal sindaco stesso, prima di metterla in approvazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Pitigliano.

“Tale ritiro era giustificato dal fatto che i conti di alcuni allegati alla delibera risultavano poco coerenti, nonostante un parere positivo da parte del revisore dei conti. Nei giorni scorsi, gli uffici e il sindaco (che ha la delega al bilancio) hanno lavorato a testa bassa per sistemare la variazione che è stata chiusa in pareggio, seppur con qualche piccolo sacrificio o rinvio di due o tre mesi di alcuni progetti in cantiere – continua la nota –. Nel frattempo, la minoranza consiliare si era gettata a capofitto in questa vicenda con affermazioni che sfiorano il ridicolo. Si è parlato di ‘superficialità’ o di ‘debolezza politico-amministrativa’. Giudizi duri arrivati per altro da chi ha già amministrato e votato un bilancio che conteneva degli errori. Episodio che all’epoca causò una multa agli amministratori stessi e all’Ente. Ma su questa vicenda noi avevamo avuto la cortesia istituzionale e umana di tacere, perché sappiamo che solo chi fa, sbaglia. Per questo respingiamo con forza al mittente le affermazioni, forti della buona amministrazione che portiamo in dote da questi sette anni e mezzo di mandato”.

“La minoranza, che a parole chiede di abbassare i toni, li alza eccessivamente in un comunicato scomposto, dove non fa volutamente comprendere dove finiscono i fatti e dove inizia la sua interpretazione faziosa – sottolinea la maggioranza -. In un perenne ‘ciak si gira’ che si tiene solo in Consiglio comunale e sui social. Dove per altro la minoranza si è ritagliata il ruolo di ‘correttore tecnico di bozze”, mentre da parte sua non vi è mai un’osservazione di carattere politico su cui invece saremmo lieti di confrontarci. Non si dice mai da che parte si vuole tirare la coperta. Tant’è che criticano le elevate utenze della piscina, ma non dicono se loro l’avrebbero tenuta chiusa per scelta. Criticano la spesa per la copertura del campo da tennis, ma non dicono mai che loro non avrebbero fatto questa scelta. Criticano l’utilizzo dell’imposta di soggiorno, ma non dicono come vorrebbero utilizzarla loro. Si limitano a puntare il dito. Probabilmente perché loro stessi non hanno una visione comune delle cose e sono divisi su tutto, fuorché sul criticare chi fa”.

“L’approccio di chi amministra è invece quello di chi trova le soluzioni ai problemi. Ed è ciò che abbiamo fatto in questi giorni, lavorando per chiudere una variazione di bilancio che è stata approvata in pareggio e nei tempi – termina il comunicato -. La nostra politica è improntata sulla lucidità e sul senso di responsabilità, come sempre stato.