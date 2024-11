Consiglio comunale, l’opposizione: “Maggioranza ritira variazione di bilancio perchè piena di errori”

Pitigliano (Grosseto). “Consiglio comunale ad alta tensione martedì 26 novembre a Pitigliano”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Insieme per Pitigliano.

“La maggioranza ha ritirato la variazione di bilancio, quella che avrebbe dovuto sistemare i conti prima della fine dell’anno. Una scelta che sa di grande confusione e che dimostra, ancora una volta, la superficialità amministrativa di chi dovrebbe governare con competenza – continua la nota –. La proposta portata in Consiglio conteneva errori così evidenti da costringere il sindaco a fare marcia indietro e ritirare il punto all’ordine del giorno. Non si tratta di dettagli insignificanti di un semplice documento burocratico, ma di un atto amministrativo che avrebbe dovuto essere solido e inattaccabile, dato che riguarda i soldi pubblici e il futuro del nostro Comune. A memoria d’uomo, al Comune di Pitigliano un fatto simile non era mai successo. Questo episodio è solo l’ultimo segnale di una gestione che sembra andare avanti a tentoni, senza una visione chiara. Il bilancio è la bussola di un Comune e, se la bussola non funziona, il rischio è di perdersi”.

“Non si tratta di ‘numeri per addetti ai lavori’, ma della capacità di programmare e decidere: come usare i soldi pubblici, come garantire i servizi ai cittadini, come costruire il futuro di Pitigliano. Ritirare una variazione in Consiglio non è solo una questione tecnica. È una dichiarazione di debolezza politico-amministrativa. Forse è il momento di fermarsi e riflettere: se non si riescono a scrivere correttamente nemmeno le variazioni, come si possono affrontare le vere sfide del territorio – prosegue il comunicato –? I cittadini si stanno accorgendo che sempre più spesso ci si rifugia in tagli di nastri e foto di eventi quasi ‘clandestini’ per il numero esiguo di partecipanti. Per non parlare poi dell’ospedale: dalle promesse elettorali di una sanità a chilometro zero, che prevedeva posti riservati ai cittadini del territorio, si passa alla realtà di posti letto ridotti e medici sempre più assenti per visite specialistiche. Siamo ormai arrivati ad attese per una visita oculistica a marzo-aprile 2025, senza considerare le difficoltà in radiologia, laboratorio analisi, dermatologia e diabetologia”.

“Eppure, gli amministratori di Pitigliano annunciano con orgoglio le ‘novità’. Ci si prepara a installare una sofisticata attrezzatura per contare i turisti che entreranno nel paese, sbandierando una ‘proficua collaborazione’ con Open Fiber per supportare il progetto. Forse, all’assessore al turismo e al consigliere addetto alle nuove tecnologie è sfuggita la lettera che il sindaco ha scritto proprio ad Open Fiber per denunciare disservizi e riferire delle numerose incazzature dei cittadini – termina il comunicato –. Ora siamo in attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse della maggioranza per rispettare i termini della presentazione del documento di bilancio, saltato in modo tanto clamoroso”.