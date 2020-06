Uomo trovato morto in casa, moglie in gravi condizioni: ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia nella notte a Grosseto.

Secondo quanto riportato da un lancio di agenzia dell’Ansa, un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, in via Aurelia Nord, nella zona artigianale nella periferia del capoluogo maremmano, mentre la moglie è in gravi condizioni ed è stato trasportata all’ospedale di Siena.

L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe sparato alla moglie, poi si sarebbe tolto la vita.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e il magistrato della procura di Grosseto, Giovanni De Marco.

Notizia in aggiornamento