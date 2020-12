Donna uccisa con un coltello: fermato il marito

Femminicidio nel comune di Capalbio.

Questa mattina, intorno alle 6, una donna romena di 32 anni è stata uccisa con un coltello nella sua abitazione di Pescia Fiorentina.

Secondo quanto riportato da un lancio di agenzia dell’Ansa, il marito della vittima, suo connazionale, si trova in stato di fermo all’ospedale di Orbetello: sarebbe stato, infatti, lui ad uccidere la moglie a coltellate.

Entrambi lavoravano come custodi in una villa della zona e vivevano in una dependance adiacente.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Notizia in aggiornamento