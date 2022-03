Rottami trasportati senza la necessaria documentazione: ditta multata dai Carabinieri

Nel solco dei controlli che rientrano nel settore della tutela ambientale, svolti dai Carabinieri delle articolazioni territoriali sparse nella provincia di Grosseto e condotti con il supporto specialistico dei Carabinieri del comparto forestale e dei comandi di specialità, in particolare il Nucleo operativo ecologico, i militari della Stazione di Ribolla e della Stazione Carabinieri Forestale di Roccastrada, nel corso di un servizio organizzato nell’ambito di questo programma, ieri pomeriggio hanno multato il conducente di un autocarro.

Il mezzo è stato notato dai militari in una località isolata del comune di Roccastrada mentre stava trasportando del materiale ferroso, costituito da rifiuti urbani non pericolosi. L’uomo alla guida, alla domanda dei militari, non è stato in grado di fornire indicazioni circa la provenienza degli oggetti. Sebbene il conducente del mezzo, figlio del titolare di una ditta con sede a Grosseto, fosse regolarmente iscritto al registro delle imprese, i Carabinieri hanno tuttavia accertato che quel trasporto non era accompagnato dal previsto formulario. Si tratta di un documento che attesta tipologia e quantità dei rifiuti trasportati ed identifica precisamente il soggetto abilitato al trasporto ed il mezzo usato, il tutto al fine di tracciare la provenienza e la destinazione di tutti i rifiuti in circolazione sulle strade.

Data la mancanza del formulario, i Carabinieri, terminato il controllo, hanno applicato a carico della ditta una sanzione amministrativa di oltre 3000 euro.