Una bomba di acqua si è abbattuta questa mattina su Follonica.

Al momento, i sottopassi di via Massetana e via Ugo Bassi (167) sono chiusi, mentre sono aperti quelli di via Leopardi (sottopasso Cimitero) e via Isole Eolie (Pratoranieri)

“Per adesso, è opportuno evitare di muoversi sia a piedi che in macchina“, si legge in una nota del Comune.

Notizia in aggiornamento

Foto di repertorio