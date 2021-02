Parcheggi, In movimento per Follonica: “No alla privatizzazione della gestione”

“Se non fosse stato per Francesco De Luca e Francesco Aquino oggi la gestione dei parcheggi a Follonica sarebbe già stata privatizzata“.

A dichiararlo, in un comunicato, è In movimento per Follonica.

“Ritorna alla ribalta il tema della sosta a pagamento e il problema è sempre quello dei pochi introiti che il Comune ottiene dalla zona blu: circa 500mila euro annui che hanno indotto il sindaco Benini a spendere tantissimo tempo della scorsa legislatura in un progetto di finanza in cui, a fronte della costruzione di due parcheggi pubblici, la sosta a pagamento in città sarebbe affidata ad un soggetto privato per trenta anni – continua la nota -. Progetto che prevedrebbe l’allargamento della zona blu in città, l’aumento della tariffa oraria e la riduzione considerevole delle agevolazioni ai residenti. Dal punto di vista delle casse comunali sostanzialmente nulla cambierebbe. Inoltre, dal punto di vista politico, con l’affidamento a privati della sosta, buona parte delle politiche comunali sulla mobilità sarebbe inevitabilmente condizionata da un soggetto privato con cui confrontarsi per ogni variazione”.

“Un provvedimento che danneggerebbe ulteriormente le attività del centro cittadino: salvo rare eccezioni, gli esercizi facilmente raggiungibili con l’auto hanno un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Per tutti questi motivi, De Luca ed Aquino si sono opposti al resto della maggioranza che, dopo anni di riunioni ed aspri confronti, si era predisposta favorevolmente a portare a conclusione il provvedimento di esternalizzazione. Fa sorridere amaro il tentativo, oggi, di derubricare la vicenda ad una semplice ‘prima proposta’ che il Comune avrebbe emendato – termina il comunicato -. Per il resto, se della vicenda se ne parla ancora significa che il tema è tutt’altro che secondario e, da quello che si legge sulla stampa, il passo indietro del sindaco e stato possibile grazie al fermo diniego dei nostri esponenti“.