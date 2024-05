Da Grosseto a Copenaghen: volontaria rappresenta la Croce Rossa maremmana

Grosseto. È partita ieri per Copenhagen la volontaria Serena Cavallini, psicologa del servizio psicosociale e operatrice della Croce Rossa di Grosseto.

Serena rappresenterà il servizio psicosociale della Croce Rossa Italiana alla formazione Mental health and psychosocial support (Mhpss) and Restoring family pinks (#Rfl) dal 27 al 31 maggio nella sede centrale della Croce Rossa danese.

“Un grande orgoglio per il nostro comitato, ma soprattutto per la Croce Rossa regionale e nazionale che partecipano, attraverso Serena – si legge in una nota della Croce Rossa di Grosseto -, ad un prezioso momento di formazione tenuto dal CentropPsicosociale della Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa sul tema della salute mentale, approccio psicosociale e ricongiungimento familiare”.