Incidente stradale: scontro tra due auto, due persone ferite

Roccastrada (Grosseto). Incidente nel comune di Roccastrada, lungo la strada provinciale 157, questa mattina, intorno alle 8.50.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada con un infermiere, l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato una donna di 31 anni in codice 2 all’ospedale Le Scotte Siena, l’ambulanza Blsd della Pubblica Assistenza di Sassofortino, che ha trasportato in codice 1 un uomo di 48 anni all’ospedale di Grosseto.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.