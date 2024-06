Bando Bucalossi: oltre 350mila euro dal Comune per le associazioni del territorio

Grosseto. Presentato oggi, alla presenza dell’assessore al bilancio Simona Rusconi, il bando Bucalossi. Oltre 352mila euro erogati dall’amministrazione comunale di Grosseto a sostegno di associazioni operanti sul territorio comunale finalizzati a interventi riconducibili a opere di urbanizzazione secondaria.

Nel dettaglio, i fondi stanziati sono suddivisi in due categorie:

– 186mila euro destinati a opere relative a chiese e altri edifici per servizi religiosi;

– 166mila euro finalizzati ai centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, suddivisi in 5 fondi:

1° fondo di 41.684,21 euro (riservato a domande fino a 10mila euro) per attività sociali;

2° fondo di 41.684,21 euro (riservato a domande fino a 10mila euro) per attività sanitarie;

3° fondo di 20.842,11 euro (riservato a domande fino a 5mila euro) per attività educative;

4° fondo di 20.842,10 euro (riservato a domande fino a 5mila euro) per attività culturali;

5° fondo di 41.684,21 euro (riservato a domande fino a 10mila euro) per attività ricreative.

Il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Rusconi hanno espresso viva soddisfazione: “Anche quest’anno riusciamo a destinare alle associazioni del nostro territorio una cifra significativa, di cui 152mila euro sono introiti del 2023 e oltre 200mila euro provengono da avanzo di amministrazione vincolato. Le associazioni rappresentano una risorsa preziosa per noi amministratori: laddove i nostri sforzi non riescono ad arrivare, sappiamo di poter contare sul loro impegno e contributo. Siamo certi che, come lo scorso anno, i progetti presentati saranno numerosi e tutti meritevoli.

Quest’anno abbiamo una grande novità nel settore sociale e sanitario: per chi è intraprendente e propone progetti di importi cospicui, garantiamo un contributo a fondo perduto di 15mila euro, a condizione che il progetto venga cofinanziato per almeno il 20%. Questo testimonia il nostro impegno a sostenere iniziative di grande impatto e a promuovere la collaborazione tra il pubblico e il privato per il bene comune”.

Sarà possibile presentare domanda da domani, martedì 18 giugno, entro e non oltre il 31 luglio 2024.