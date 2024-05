Verso le amministrative, Monaci: “Non ho rifiutato il confronto, Lanzini scorretto”

Cinigiano (Grosseto). “Si apprende oggi, tramite organi di stampa, una dichiarazione del candidato sindaco dell’altra lista, che afferma che avrei rifiutato il dibattito pubblico proposto da lui”.

A dichiararlo è Luciano Monaci, candidato a sindaco di Cinigiano per la lista “Abitare insieme – Monaci sindaco -“.

“Una dichiarazione mendace, scorretta nei modi e nel linguaggio, che offende il corretto andamento della competizione elettorale. Da una persona che si presume di cultura, ‘Abitare insieme’ e la cittadinanza tutta si sarebbero aspettati una maggiore compostezza – spiega Monaci –. Io, infatti, in un successivo comunicato stampa, non solo ho accettato il confronto pubblico, ma ho proposto di estenderlo a tutte le componenti delle due liste, in modo da rendere evidenti ai cittadini competenze e capacità di governo dei due schieramenti, informazioni necessarie affinché la cittadinanza possa orientarsi consapevolmente e scegliere da che parte schierarsi.

“Il metodo democratico è il fondamento su cui si basa il modo di porsi e di governare di ‘Abitare insieme’. La partecipazione è una risorsa che ha previsto il coinvolgimento di tutti i candidati durante le varie fasi della campagna elettorale in corso – continua Monaci -. Un elemento di onestà e trasparenza nei confronti della cittadinanza, a cui ‘Abitare insieme’ non intende rinunciare in alcun modo. Il solo confronto tra i due candidati sindaci non sarebbe di utilità per la cittadinanza e inoltre non renderebbe le solide fondamenta democratiche e di partecipazione su cui si basa la mia lista”.

“La dura dichiarazione con cui Fare Cinigiano reagisce incomprensibilmente all’accettazione della proposta di dibattito è forse un modo per sfuggire al confronto con le eccellenze che fanno parte della lista di ‘Abitare insieme’?. Se è così, ‘Abitare insieme’ e la cittadinanza ne prenderanno atto – termina Monaci -. Infine, un’ulteriore notazione. Confrontare la competizione elettorale con una partita di calcio appare un’uscita becera e inutile, non degna di chi si propone a guidare una comunità e che non si adatta affatto al livello civile di ‘Abitare insieme'”.