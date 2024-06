Simiani: “Ritardi del Governo costringono i privati a spendere 100 euro a pianta per salvare la pineta”

Grosseto. “Sulla prevenzione della cocciniglia e la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale il Governo Meloni ed il Ministro Pichetto Fratin hanno perso colpevolmente troppo tempo. Da oltre un anno avevamo chiesto, con specifici atti parlamentari, l’istituzione di un apposito fondo nazionale capace di garantire risorse adeguate per finanziare i progetti degli enti locali, ma nulla è stato fatto. Ci ritroviamo purtroppo oggi, su tutta la costa tirrenica ed in particolare in Toscana, con la necessità di intervenire rapidamente per salvare la pineta mediterranea che rischia di scomparire.

In questo contesto gli enti locali dovranno sborsare risorse ingenti per salvare i parchi e soprattutto i privati, per garantire un trattamento efficace che riguardi tutte le piante e non soltanto il patrimonio naturale pubblico, saranno costretti a sborsare fino a 100 euro ad albero. Si tratta di costi spesso insostenibili per i cittadini ed è quindi indispensabile lo stanziamento urgente di risorse pubbliche”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.