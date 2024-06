Interventi socio sanitari e socio assistenziali: il Comune investe oltre 600mila euro

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello investe oltre 600mila euro per garantire l’erogazione da parte della Asl degli interventi socio sanitari e socio assistenziali, tra cui figurano anche molti servizi dedicati ai minori.

«Come amministrazione comunale non manca mai il nostro impegno a favorire politiche a sostegno delle fasce più deboli della popolazione – spiega il vice sindaco del Comune di Orbetello Chiara Piccini, che detiene, tra le altre, la delega al sociale -: un’attenzione particolare è dedicata ai minori, per i quali abbiamo anche chiesto servizi aggiuntivi, tra cui il centro estivo attivato dal “Fenicottero rosa”, totalmente finanziato dal Comune. Abbiamo inoltre riconfermato, come servizio aggiuntivo, l’educativa scolastica, cioè l’operatore a supporto dell’insegnante di sostegno per tutte le ore che scuole e assistenti sociali ci hanno richiesto».

Un investimento importante da parte dell’Ente: ai 515mila e 376 euro erogati, vanno ad aggiungersi, infatti, anche ulteriori 133mila euro destinati ai servizi aggiuntivi, per un totale di oltre 648mila euro.

«Una cifra considerevole – sottolinea Piccini – che il Comune versa alla Asl per garantire tali servizi, sulla cui erogazione manteniamo il coordinamento e attenta vigilanza, sempre in stretta collaborazione con la direzione della Asl e gli assistenti sociali che operano sul territorio del Comune».

Le somme si riferiscono alla quota capitaria per l’esercizio 2024, al netto dei finanziamenti regionali e statali.