Disturbi alimentari: se ne parla in un convegno del Lions Club International

Grosseto. Disturbi alimentari, prevenzione e cura: un tema attualissimo che il Lions Club International, tramite il suo Officer distrettuale sui disturbi alimentari, Antonio Alfieri, ha deciso di trattare all’interno di un convegno sabato 4 maggio alle 9.30 nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia.

Il convegno

Il convegno si snoda in un percorso che parte dall’ambito medico per sfociare in quello sociale e tocca le molteplici sfaccettature di questa patologia subdola e nascosta, che nasce principalmente dal disagio interiore e che mette a dura prova sia il malato che il contesto familiare in cui vive.

Al convegno relazioneranno professori universitari e medici nonché i responsabili di strutture sanitarie che sono centri di cura dei disturbi alimentari.

Sarà presente una giovane donna, “Esse non Esiste”, che porterà la sua testimonianza di “guarita”: oggi una famosa content creator con migliaia di follower.

Porteranno i loro saluti il presidente del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm, Severo Mulinacci, e il segretario Roberto Breschi, in qualità di presidente del centro studi del Lionismo, Gianluigi Ferrara, presidente del Lions Club Grosseto Host, Alberto Bastiani, presidente della Zona M Lions Club, Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Cinzia Garofalo, direttore delle Professioni sanitarie, Area infermieristica provinciale grossetana, Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri della provincia di Grosseto.

Modererà Antonio Alfieri, Officer distrettuale 108La “Disturbi alimentari”.

Il programma

Ecco il programma degli interventi:

Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e docente universitario, sul tema “Disturbi del comportamento alimentare, ad ogni età”;

medico specialista in Scienza dell’alimentazione e docente universitario, sul tema “Disturbi del comportamento alimentare, ad ogni età”; Paolo Pisanelli, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Orbetello, sul tema “Il Pronto Soccorso in caso di disturbi alimentari – Il nuovo protocollo”;

primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Orbetello, sul tema “Il Pronto Soccorso in caso di disturbi alimentari – Il nuovo protocollo”; Giancarlo Pacifici, psicoterapeuta e docente, sul tema “L’evoluzione sociale ed i disturbi alimentari”;

psicoterapeuta e docente, sul tema “L’evoluzione sociale ed i disturbi alimentari”; Margherita Papa, responsabile del centro disturbi alimentari dell’Area grossetana, sul tema “Percorsi assistenziali per i disturbi alimentari nella Asl Toscana sudest: dall’ambulatorio alla residenza Casa Mora”;

responsabile del centro disturbi alimentari dell’Area grossetana, sul tema “Percorsi assistenziali per i disturbi alimentari nella Asl Toscana sudest: dall’ambulatorio alla residenza Casa Mora”; “Esse non Esiste “, content creator, sul tema “Quando perdi te stess*”;

“, content creator, sul tema “Quando perdi te stess*”; Question Time – Domande dal pubblico ai relatori.

La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico.