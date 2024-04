L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto al Teatro degli Industri

Grosseto. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto con un programma dedicato a Schumann e Schubert. L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle 18 al Teatro degli Industri.

L’orchestra sarà diretta per l’occasione da Paolo Ponziano Ciardi e il concerto vedrà l’esibizione di Misha Quint al violoncello solista. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 di Robert Schumann e della Sinfonia n. 3 in re maggiore D 200 di Franz Schubert.

I biglietti sono in prevendita chiamando l’infoline 333.5372994 e saranno in vendita al Teatro degli Industri anche prima del concerto.

Il direttore d’orchestra

Paolo Ponziano Ciardi è nato a Genova e ha intrapreso giovanissimo la carriera di direttore d’orchestra. Accanto alla preparazione classica e umanistica, ha studiato a Roma pianoforte, composizione, organo, direzione d’orchestra e direzione di coro, diplomandosi nel 1981. Contemporaneamente, ha seguito i corsi del Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Milan Horvat, e dell’Accademia Chigiana di Siena con Franco Ferrara.

Nel 1981, unico in Italia, ha vinto una borsa di studio offerta dal Governo austriaco. Si è perfezionato alla Hochschule für Musik di Vienna in direzione d’orchestra con Otmar Suitner, in direzione d’opera con Karl Etti e in direzione di coro con Gunter Theuring. È ospite abituale, come direttore d’orchestra nel repertorio sinfonico e in quello lirico, delle più prestigiose fondazioni lirico-sinfoniche, orchestre e società di concerti internazionali, tra le quali l’Orchestra della Rai di Torino e il Teatro Verdi di Trieste, ha collaborato con solisti e cantanti come Mariella Devia, Simon Estes, Fiorenza Cedolins, Raina Kabaivanska, Daniela Mazzuccato, Rolando Panerai, Ilya Grubert, Katia Ricciarelli, Simone Alaimo, Cecilia Gasdia, Pietro Ballo, Francesca Patanè, Mario Ancillotti, Angelo Persichilli, Massimo Quarta e Felix Ayo.

Significative le esibizioni nella Sala Caikovskij di Mosca, nella Abravanel Hall di Sal Lake City (Usa), all’Università di Bonn, all’Accademia Liszt di Budapest, all’Auditorium Foro Italico di Roma, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Già professore ordinario di Formazione orchestrale all Conservatorio “Cherubini” di Firenze, è stato direttore musicale dell’Orchestra sinfonica “Rossini” di Pesaro e direttore artistico del Festival internazionale “Musica Ischia”. Dal 2020 è direttore artistico dell’Istituzione sinfonica “Italia classica”. Ha registrato per Rai Uno, Rai Tre, Rai Sat, Radio Vaticana, Radiotelevisione della Bielorussia, Radio televisione del Messico, Fox Television Usa. È stato componente del comitato per lo Spettacolo, sezione Musica, del ministero per i Beni e le attività culturali.

Il musicista

Misha Quint è nato in Russia e si è diplomato alla Scuola speciale per talenti di Leningrado e al Conservatorio di Stato di Leningrado. Ha debuttato in orchestra a 13 anni dopo aver vinto il primo premio al Concorso Boccherini di San Pietroburgo (allora Leningrado). Ha ottenuto il riconoscimento internazionale dopo aver vinto i primi premi al Concorso internazionale di Praga del 1975 e al Concorso nazionale russo. Emigrato negli Stati Uniti, ha debuttato in recital a New York e in orchestra alla Avery Fisher Hall del Lincoln Center nel 1992. Ha tenuto numerosi recital solistici e masterclass nelle principali sale d’Inghilterra, Germania, Svizzera, Irlanda, Russia, Lettonia, Georgia, Bielorussia, Romania, Italia e Stati Uniti.

Si è esibito con orchestre celebri – fra cui la New York Chamber Symphony, la Metropolitan Symphony, la London Soloists Chamber Orchestra e l’Orchestra Filarmonica di Leningrado – e ha lavorato con illustri direttori d’orchestra tra cui Maxim Shostakovich, Christian Vásquez, Paul Lustig Dunkel, Colman Pearce, Sidney Harth, Ravil Martinov, Yakov Bergman e Ira Levin. Ha insegnato all’Istituto internazionale di musica di Marktoberdorf, in Germania, ed è stato direttore musicale e fondatore del Festival Internazionale di Musica di Soesterberg in Olanda, dell’Intensive Cello Studies Abroad di Blonay, dello Chalet de lacroix all’Hindemith Foundation, Interharmony Music Festival a Ginevra, The Berkshires, e in Italia e in Baviera.