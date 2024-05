Verso le amministrative: Andrea Vinciarelli presenta la sua squadra e inaugura il comitato elettorale

Massa Marittima (Grosseto). Andrea Vinciarelli candidato a sindaco per la lista civica “Vivere Massa”, 69 anni, biologo, pensionato che ha lavorato come Regional Affairs Manager per Pfizer Italia, curando i rapporti istituzionali con le Regioni, ha presentato la sua squadra alla cittadinanza, così composta:

Claudio Bagnoli, 75 anni, pensionato ed ex insegnante;

Fiorenzo Borelli, 72 anni ingegnere, candidato per due volte a sindaco per la lista Massa Comune e impegnato nel mondo del volontariato locale e internazionale;

Simone Cini, dipendente di Sei Toscana e impegnato da molti anni nel volontariato;

Simone Fedeli, 43 anni, commerciante residente a Valpiana;

Sandra Marchi, 58 anni, addetta ai servizi bar e residente a Valpiana;

Lucia Meuicci, 57 anni, insegnante all’Itis di Massa Marittima;

Donatella Peruzzi, 52 anni, commessa collaboratrice;

Lorenzo Pozzo, 42 anni, dipendente della Venator;

Federica Rosi, 35 anni, impiegata ed educatrice professionale;

Luca Santini, 49 anni, imprenditore;

Cristian Verniani, 39 anni, laureando in medicina e dipendente privato, residente a Prata;

Donatella Villani, 64 anni, pensionata, ha lavorato presso la Regione Toscana, 64 anni.

“Dopo la presentazione della lista, è stata inaugurata la sede del comitato elettorale. La sede, in corso Diaz 29, in Cittannova, sarà il punto dove potranno essere raccolte informazioni e lasciate proposte da parte di tutta la cittadinanza e dove si svolgeranno una parte dei prossimi incontri su aree tematiche che riguardano il programma per prospettare a Massa Marittima, alle frazioni, al territorio progetti di sviluppo che riguardano tutti i settori – si legge in una nota di ‘Vivere Massa’ -. Il prossimo appuntamento sarà quello della presentazione del programma che sarà accompagnato da un tour sul territorio per ascoltare esigenze e bisogni e approfondire, completare, integrare un programma che si preannuncia ricco di progetti per i prossimi anni. Data, ora e luogo saranno a breve comunicati”.